"Какие классные!": Мишель Андраде сверкнула грудью в крошечном бикини

Мишель Андраде / Instagram

Украинская певица Мишель Андраде устроила летнюю акцию для своих подписчиков, и не преминула возможностью похвастаться идеальной фигурой в купальнике.

Мишель Андраде в Instagram похвалилась сочными формами в бикини.

Певица решила устроить розыгрыш среди поклонников, и победителю торжественно вручит подарки, а также продемонстрировала свой новый купальник.

На фото, которые показала Мишель, она позирует в розовом бикини с кедом - именно кеді она и разыгрывает.

На фото девушка показала все достоинства своей соблазнительной фигуры, повернувшись в полуоборота к камере, и показывая язык.

Мишель Андраде / Instagram

Мишель Андраде / Instagram

"Я стесняюсь репостить полуобнаженную (очень красивую!!) девочку в сториз (как быть?((", "Мощь", "Какие классные", "Какая красивая, в прочем как всегда", "Принцесса, больше слов нет", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что Мишель Андраде получила популярность после участия в шоу Х-Фактор еще в 2013 году. Ее заметил Потап и начал с ней сотрудничество в рамках своего продюсерского лейбла Mozgi Entertainment

Ранее голая модель Виктория Одинцова показала сочные формы на откровенном фото.