Мишель Андраде удивила красотой на пикантном фото для взрослого журнала

Мишель Андраде / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде удивила красотой поклонников на откровенной фотосессии для журнала XXL.

Фотосессия с певицей появилась вначале ноября, но сейчас появилось новый снимок, которого не было ранее в Сети

Журнал XXL Ukraine, для которого снималась певица, показал новое фото с Андраде.

Певица позирует в том же черном белье и шпильках, сексуально демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Певица похвасталась шикарным мейк-апом и прической, а также показала длинные стройные ножки.

Мишель Андраде / Instagram

Напомним, что предыдущая фотосессия, с Мишель Андраде, которую она показала в своем Instagram, вызвала восторг и одобрение поклонников.

Ранее Мишель Андраде выпустила новую песню и клип на нее - Tonight.

Для видеоклипа они снималась сразу во многих локациях, танцевала на пилоне, прыгала с тарзанки и даже полностью разделась.