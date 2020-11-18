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Мишель Андраде удивила красотой на пикантном фото для взрослого журнала

18 ноября 2020, 15:05

Украино-боливийская певица Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для взрослого журнала XXL, но не все фото увидели свет. Теперь новое фото заинтриговало читателей.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде удивила красотой поклонников на откровенной фотосессии для журнала XXL.

Фотосессия с певицей появилась вначале ноября, но сейчас появилось новый снимок, которого не было ранее в Сети

Журнал XXL Ukraine, для которого снималась певица, показал новое фото с Андраде.

Певица позирует в том же черном белье и шпильках, сексуально демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Певица похвасталась шикарным мейк-апом и прической, а также показала длинные стройные ножки.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram

Напомним, что предыдущая фотосессия, с Мишель Андраде, которую она показала в своем Instagram, вызвала восторг и одобрение поклонников.

Ранее Мишель Андраде выпустила новую песню и клип на нее - Tonight.

Для видеоклипа они снималась сразу во многих локациях, танцевала на пилоне, прыгала с тарзанки и даже полностью разделась.

Мишель Андраде новости шоу бизнеса
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