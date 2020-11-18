Мишель Андраде удивила красотой на пикантном фото для взрослого журнала

Украино-боливийская певица Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для взрослого журнала XXL, но не все фото увидели свет. Теперь новое фото заинтриговало читателей.
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде удивила красотой поклонников на откровенной фотосессии для журнала XXL.
Фотосессия с певицей появилась вначале ноября, но сейчас появилось новый снимок, которого не было ранее в Сети
Журнал XXL Ukraine, для которого снималась певица, показал новое фото с Андраде.
Певица позирует в том же черном белье и шпильках, сексуально демонстрируя все достоинства своей фигуры.
Певица похвасталась шикарным мейк-апом и прической, а также показала длинные стройные ножки.
Напомним, что предыдущая фотосессия, с Мишель Андраде, которую она показала в своем Instagram, вызвала восторг и одобрение поклонников.
Ранее Мишель Андраде выпустила новую песню и клип на нее - Tonight.
Для видеоклипа они снималась сразу во многих локациях, танцевала на пилоне, прыгала с тарзанки и даже полностью разделась.