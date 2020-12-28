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Мишель Андраде в прозрачном белье заинтриговала недетским фото

28 декабря 2020, 22:25

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась соблазнительной фигурой на пикантных фото.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Youtube

Певица Мишель Андраде, которая недавно выпустила клип Mirror, похвалилась откровенными фото в постели.

Девушка показала в Инстаграм два снимка в прозрачном откровенном белье, на которых засветила юную фигуру. Мишель похвасталась длинными стройными ножками и аппетитными формами, едва прикрытыми прозрачной тканью. Хоть на втором фото Мишель и частично прикрылась одеялом, но на фото засветились интимные подробности ее тела.

"Я знала, что неделя перед релизом будет очень продуктивной. И мне нужно будет очень быстро передвигаться по всему городу, так что переместилась в центр. В самом сердце Киева. Теперь у меня столько крутых воспоминании связанным с этим местом)PS: на Mirror уже миллион!!!", - похвасталась она.

Фото впечатлили фанатов Мишель Андраде - все написали о ее красоте, и даже предложили пойти на Холостячку 2021.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/
Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

"Хотела бы увидеть тебя в шоу Холостячка))", "Ниче се!!! Сильно! Эффектно!", "Секси богиня", "У Вас шикарное белье!", "Хорошенькая", "Просто шик", "Вы очень талантливая, прекрасная, неотразимая и сексуальная, Мишель Андраде", "О май гадбл, Мишель ты че такая секси", - пишут ей поклонники в комментариях.

Michelle Andrade Mirror смотреть клип:

Ранее Леся Никитюк обнажилась на сексуальном фото.

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