"За сисюшки спасибо": Мисс Украина показала грудь в интимной фотосессии

Леонила Гузь / Instagram

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь поделилась бэкстейджем со съемок своей новой фотосессии, на которой позировала в горячих нарядах в разных позах.

Леонила Гузь похвалилась своей сочной грудью на фотосесси, которую устроила ей фотограф Мария Бакулина.

В фотосессии Леонила примерила разные наряды - она показала, как ее грудь почти что выпадает из белоснежного лифчика, пока ей делают прическу и укладку.

На других фото она позирует в черном сексуальном кружевном белье - в лифчик она прибавила розы, которые прибавили пикантности образу.

Кроме того, она продемонстрировала нежность и женственность в шелковом крошечном наряде, похожем на ночнушку.

Кроме шикарных и томных взглядов, Леонила продемонстрировала нежную молодую грудь, загорелую стройную фигуру и длинные и сексуальные ножки, совершенно не скрытые за лишней одеждой, и наоборот - раскрытые откровенным бельем.

"Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?", "Какая ты красивая девочка, влюбилась с первого взгляда", "Такое ощущения что твоя грудь с каждым днем все больше и больше", "Тебя мама не ругает за такие фото-видео?", "За сисюшки спасибо", "Wow", - пишут в комментариях.

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