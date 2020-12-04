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Мисс Украина топлес похвалилась сексуальными формами

4 декабря 2020, 02:55

Украинская модель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украина 2018, похвалилась привлекательной фигурой на пикантном фото.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Супермодель Леонила Гузь поделилась в сети пикантным фото топлес, прикрывая грудь прозрачной тканью.

Победительница модельного конкурса красоты Леонила Гузь похвасталась стройными ножками и привлекательными формами без белья.

Леонила Гузь не стала подписывать фото, продемонстрировав аппетитные формы и стыдливо попытавшись прикрыть грудь руками и белой прозрачной тканью.

Она снялась сидя на полу, поджав одну ножку, впечатляя зрителя не только жарким взглядом, но и совершенной фигурой.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Поклонники оценили идеальную фигуру Мисс Украина 2018, и порадовали ее комплиментами и лайками под фото.

Ранее звезда Квартала топлес показала нескромные фото.

Мисс Украина-2018 новости шоу бизнеса Леонила Гузь
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