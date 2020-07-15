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"50 оттенков серого": Мисс Украина в прозрачном белье показала провокационное фото

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь показала пикантное фото в соблазнительном прозрачном белье, и заинтриговала поклонников новым предложением.

15 июля 2020, 14:18

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель, победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018, Леонила Гузь снялась в прозрачном белье, и завела поклонников провокационной подписью к фото.

Леонила Гузь показала сочные формы в Instagram.

"Мне кажется вы знаете о моей жизни больше чем я. За самую оригинальную историю переведу на карту 100$. Погнали", - пишет она.

На фото Леонила позирует в черной полупрозрачной кружевной комбинации сексуального белья, к которому прибавила красный пояс для чулков, которые девушка не надела.

Леонила Гузь продемонстрировала сочные формы и невероятную фигуру, не прикрытые лишним бельем.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

"Может быть у тебя есть мч который очень популярен. И вы скрываете это. Не хотите чтобы вас застукали папарацции. Он катает тебя на личных самолетах на моря. Вообщем все как в 50 оттенков серого..Ты счастлива. И я очень буду счастлива, если это реально так. Ты этого достойна, красотка", "Самый горячий эскорт Украины?", "Хотела участвовать в шоу Супер модель по-украински", но не прошла кастинг", "Ты трансгендер, очень удачный...шо тут ещё скажешь", "Если бы ты была участницей "Холостяк" то в этом сезоне было бы только 2 эфира. Знакомство, и финал с тобой ", "Грудь загоревшая! Цвет естественен и восприимчив! Умница", "Ты очень красивая", - пишут в комментариях.

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Мисс Украина-2018 новости шоу бизнеса
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