Мисс Вселенная похвалилась сексуальными ножками на горячем фото

Зозибини Тунци / instagram.com/zozitunzi/

Южноафриканская модель Зозибини Тунци похвалилась соблазнительной фигурой на шезлонге у бассейна, акцентируя внимание на своих длинных сексуальных ножках и стройной фигурке, которую повернула к фотографу. Зозибни прикрыла руками глаза от солнца предоставив на обозрение идеальное тело, прикрытое необычным синими бикини с корсетом, который удачно поддерживает грудь.

27-летняя Зозибини Тунци показала свой снимок в Instagram, получив бурное одобрение от поклонников, так как не часто балует их своими пикантными изображениями.

"Повернитесь лицом к солнцу, и тени никогда не найдут вас. Или просто позируйте у бассейна. В любом случае, выгляди круто, делая это!", - пишет девушка.

Зозибини Тунци / instagram.com/zozitunzi/

Девушка получила сотни тысяч лайков на свое горячее фото, и сотни восторженных комментариев и комплиментов.

Ранее телеведущая 1+1 Вера Кекелия без белья произвела фурор пикантным фото.