Модель-лицо Max Factor обнажилась в Новый год на провокационном фото

Стелла Максвелл / instagram.com/stellamaxwell/

Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл традиционно поздравила своих подписчиков откровенным фото в Новый год. Девушка работает ангелом Victoria's Secret с 2015 года, она выступает за сохранение окружающей среды и не скрывает своих ЛГБТ-взглядов.

Стелла Максвелл часто обнажается на глобальные праздники, но в Новый год придумала провокационную постановку для снимка.

Модель опубликовала в Instagram обнаженное фото в крошечных стрингах-ниточках и топлес. Она позировала топлес только в одних трусиках и обуви на снегу. Фото Стелла опубликовала 1 января - на нем она повернута в полуоборота к фотографу, и смотрит на восходящее солнце нового года, засветив сочную грудь, которую не стала прикрывать, и продемонстрировав во всей красе стройную сексуальную фигуру.

Стелла Максвелл / instagram.com/stellamaxwell/

Фото Стеллы собрало более 200 тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников. Девушка решила не подписывать снимок, оставив для подписчиков возможность самим все понять.

"Пусть 2021 года принесет с собой здоровье, любовь, благополучие и новое чувство оптимизма", - пожелала она до этого в Новом году.

Напомним, перед Новым годом ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс обнажилась в развратной фотосессии.