Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера

У Милы Кузнецовой способности настолько выдающиеся, что размерами ничуть не уступают арбузам.
Известная украинская plus size-модель Мила Кузнецова порадовала 647 тысяч фолловеров очередными откровенными снимками своей гигантской груди.
Она выложила в социальную сеть Instagram снимки, на которых лежит на расстеленной кровати в черном платье в белый горошек. Причем у наряда просто необъятное декольте
Кузнецова написала, что приехала во Львов и остановилась в одном из отелей.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Мила Кузнецова была участницей шоу Модель XL на канале 1+1.
- Сама она уверяет, что обладает бюстом 15-го размера. Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
- Более того, Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине и внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
Автор: Дмитрий Видоменко