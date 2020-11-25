Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера

Мила Кузнецова / Instagram

Известная украинская plus size-модель Мила Кузнецова порадовала 647 тысяч фолловеров очередными откровенными снимками своей гигантской груди.

Она выложила в социальную сеть Instagram снимки, на которых лежит на расстеленной кровати в черном платье в белый горошек. Причем у наряда просто необъятное декольте

Кузнецова написала, что приехала во Львов и остановилась в одном из отелей.

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Напомним, ранее Главред сообщал: