Модель Victoria's Secret сверкнула грудью на эффектном фото

Изабель Гулар / instagram.com/izabelgoulart

Известная бразильская модель и сотрудница-"ангел" бренда Victoria's Secret 36-летняя Изабель Гулар опубликовала фото с откровенной фотосессии в бразильском городе Сан-Паулу.

Девушка выложила в Instagram снимки, на которых она позирует в коротком черном платье из перьев с пикантным декольте. Образ Гулар дополнила лакированными туфлями на каблуках и серьгами-подвесками.

"От сердца к сердцу". Поздравляем с этим прекрасным делом. Рады быть здесь и поддержать вас", - подписала снимки модель, обращаясь тем к основательнице благотворительной организации "От сердца к сердцу" Рафаэлле Сантос.

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Напомним, ранее Главред сообщал: