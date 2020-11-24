Модель Victoria's Secret сверкнула грудью на эффектном фото

Изабель Гулар снялась в откровенной фотосессии и быстро поделилась результатами с фолловерами.
Известная бразильская модель и сотрудница-"ангел" бренда Victoria's Secret 36-летняя Изабель Гулар опубликовала фото с откровенной фотосессии в бразильском городе Сан-Паулу.
Девушка выложила в Instagram снимки, на которых она позирует в коротком черном платье из перьев с пикантным декольте. Образ Гулар дополнила лакированными туфлями на каблуках и серьгами-подвесками.
"От сердца к сердцу". Поздравляем с этим прекрасным делом. Рады быть здесь и поддержать вас", - подписала снимки модель, обращаясь тем к основательнице благотворительной организации "От сердца к сердцу" Рафаэлле Сантос.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Португальская супермодель Изабели Фонтана в Instagram показала слишком откровенное фото без белья. Девушка снялась в прозрачном сарафане, и показала свою грудь крупным планом.
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Автор: Дмитрий Видоменко