Молодая жена Павлика поделилась фото с голой грудью

Екатерина Репяхова опубликовала новый и откровенный пост в Instagram.
Екатерина Репяхова, молодая жена и концертный директор легендарного гитариста / певца Виктора Павлика, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram откровенный снимок.
На нем девушка позирует топлесс, без лифчика, и в юбке-карандаш. По мнению Репяховой, это фото олицетворяет ее нынешнее душевное состояние.
"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо", — написала она.
Репяхова также написала, что хочет надолго поехать на гастроли с мужем и призвала фоловеров поделиться с ней своими желаниями и мечтами.
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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова - что было ранее:
- С Репяховой музыкант сошелся после развода с женой Ларисой Созаевой в 2019 году.
- Как писала сама Репяхова, сперва ее свадьба с Павликом была запланирована на 10 июня 2020 года, но потом ее перенесли.
- К слову, Павлик прославился еще в начале 1990-х ‒ сперва как фронтмен коллектива Анна-Мария, а затем как сольный исполнитель (с хитами Шикидим, Ні обіцянок, ні пробачень, Нема з ким)
Автор: Дмитрий Видоменко