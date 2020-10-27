Молодая жена Павлика поделилась фото с голой грудью

Екатерия Репяхова и Виктор Павлик / Instagram Е.Репяховой

Екатерина Репяхова, молодая жена и концертный директор легендарного гитариста / певца Виктора Павлика, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram откровенный снимок.

На нем девушка позирует топлесс, без лифчика, и в юбке-карандаш. По мнению Репяховой, это фото олицетворяет ее нынешнее душевное состояние.

"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо", — написала она.

Репяхова также написала, что хочет надолго поехать на гастроли с мужем и призвала фоловеров поделиться с ней своими желаниями и мечтами.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова - что было ранее: