"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте

Соня Плакидюк / Новый канал

Эксперт украинского фешн-проекта Топ-модель по-украински Соня Плакидюк, которая перед Новым годом взбудоражила поклонников откровенным аутфитом, рассказала о новогодней суете в аэропорту 1 января, свидетельницей которой девушка стала.

Соня Плакидюк рассказала, как пассажиры пытались пронести в самолет кастрюли оливье и водку.

"Самое смешное, что случалось со мной на новогодние праздники — это мой желанный вылет первого января в Лондон. Ведь когда я в семь утра проходила таможню, то наблюдала, как служащие немного навеселе доставали из ручной клади трехлитровые кастрюли с оливье, остатки роскошных заливных в стеклянных формах и начатые бутылки с водкой! — поделилась эксперт модельного реалити Нового канала.

Соня Плакидюк / Новый канал

Но без боя пассажиры сдаваться не собирались — за праздничный стол воевали с работниками аэропорта до последнего.

"Те, кто пытался протащить все это в самолет, оказывали слезное сопротивление: мол, как такое добро можно было оставить дома?! Можно было снимать кино", - вспоминает она.

Как известно, в аэропротах строгие правила по поводу транспортировки еды по воздуху, так что скорей всего активисты новогодней пищи все же должны были сдаться и оставить сотрудников аэропорта с трофеями, если хотели полететь на своем рейсе.

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