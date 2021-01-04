УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте

4 января 2021, 19:10

Знаменитая украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась захватывающей историей, которая случилась с ней на Новый год.

Соня Плакидюк
Соня Плакидюк / Новый канал

Эксперт украинского фешн-проекта Топ-модель по-украински Соня Плакидюк, которая перед Новым годом взбудоражила поклонников откровенным аутфитом, рассказала о новогодней суете в аэропорту 1 января, свидетельницей которой девушка стала.

Соня Плакидюк рассказала, как пассажиры пытались пронести в самолет кастрюли оливье и водку.

"Самое смешное, что случалось со мной на новогодние праздники — это мой желанный вылет первого января в Лондон. Ведь когда я в семь утра проходила таможню, то наблюдала, как служащие немного навеселе доставали из ручной клади трехлитровые кастрюли с оливье, остатки роскошных заливных в стеклянных формах и начатые бутылки с водкой! — поделилась эксперт модельного реалити Нового канала.

Соня Плакидюк
Соня Плакидюк / Новый канал

Но без боя пассажиры сдаваться не собирались — за праздничный стол воевали с работниками аэропорта до последнего.

"Те, кто пытался протащить все это в самолет, оказывали слезное сопротивление: мол, как такое добро можно было оставить дома?! Можно было снимать кино", - вспоминает она.

Как известно, в аэропротах строгие правила по поводу транспортировки еды по воздуху, так что скорей всего активисты новогодней пищи все же должны были сдаться и оставить сотрудников аэропорта с трофеями, если хотели полететь на своем рейсе.

Ранее украинский певец рассказал, как игры с петардами зимой чуть не обернулись для него бедой.

Соня Плакидюк новости шоу бизнеса Новый канал Топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессииТемнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актераУмер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера Новогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый ГодНовогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый Год "Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель PlayboyУмерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy
Следующий материал

Последние новости

19:19
Спасение от коронавируса: в мире увеличился спрос на один из фруктов
19:10
"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте
18:58
Статистика коронавируса в Украине: врач назвал тревожный момент Видео
18:38
В кафе Чернигова ветеран АТО отказалась обслуживать сепаратистку Видео
18:37
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Видео
Реклама
18:30
Украина решила закупать электричество у Беларуси
18:28
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
18:16
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
18:11
В Сети показали легендарное выступление молодого Чапкиса Видео
18:08
Опасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник Фото Видео
18:01
Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Видео
18:00
Некоторым киевлянам повысили тарифы на воду - кому и на сколько Видео
17:35
Комаровский поведал, что делать при отравлении у ребенка
17:33
В ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса Видео
17:31
Локдаун уже близко: стало известно, как будут наказывать нарушителей карантина Видео
17:26
Названа дата старта в Украине пробного ВНО Видео
17:25
Два сериала по Звездным войнам получат рейтинг 18+
16:48
"Могла произойти беда": певец раскрыл подробности новогоднего празднования Видео
16:39
Морозы до -15: синоптики сообщили о серьезном похолодании Видео
16:36
Стало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдауна
Реклама
16:32
В Украине стремительно сокращается заболеваемость COVID-19 Видео
15:58
Стало известно, во сколько миллионов украинцам обойдутся полеты Зеленского в 2021-м
15:57
"Ваты на Галичине не меньше": националисты ополчились на блогерку, поздравившую россиян с Новым годом Видео
15:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
15:29
"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры Видео
15:28
Стало известно, когда выйдет 11 сезон шоу Голос страны 2021
15:15
В Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозит
15:05
"Не простые смертные": сестра Шеремета высказалась о его убийцах Видео
14:28
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
14:00
Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом
13:52
После стремительного взлета биткоин рухнул Видео
13:46
Раскрыли реальное состояние госпитализированного Олега Басилашвили
13:45
В МВД прокомментировали версию о том, что Лукашенко был заказчиком убийства Шеремета Видео
13:31
В Одессе от коронавируса умер известный художник
13:24
"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор Фото
13:16
Заявление посла Израиля о марше в честь Бандеры наделало шума в Сети Видео
13:04
Заместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ
12:52
Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности
12:46
Секс в первый раз: что нужно знать Видео
12:36
В 2021 году Украину ждет кризис с выплатами зарплат и пенсий – эксперт Видео
Реклама
12:33
"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка Видео
12:30
Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021
12:18
У Байдена рассказали о планах наказать Россию Видео
12:10
"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио Видео
12:01
Степанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в Украине Видео
11:45
Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом
11:20
Эпидемиолог пояснила, среди людей какого возраста распространяется коронавирус-мутант Видео
11:06
Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy
11:04
Эксперт рассказал, почему МВФ не даст Украине денег Видео
11:00
Как прожить дольше: японцы назвали два напитка, которые "работают" в "дуэте" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять