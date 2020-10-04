Муж Седоковой заболел коронавирусом

Янис Тимма / Instagram

Латвийский баскетболист муж Анны Седоковой Янис Тимма показал условно положительный результат на коронавирус.

Молодой муж показал позитивный анализ на Covid-19 после очередной обязательной проверки после игры 2 октября, сообщает КП.ру со ссылкой на свои источники.

"Условно-положительные результаты теста ПЦР на Covid-19 обнаружены у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики, - сообщили в баскетбольном клубе "Химки". - Полученный материал отправили на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. У Мики клинических симптомов заболевания нет, а Воронов и Тимма жалуются на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей."

Сами Янис и Анна никак не комментируют результаты на коронавирус. Когда российские журналисты обратились к представителям Седоковой, им ответили, что певица записывает клип, и не может ответить.

Янис Тимма тоже никак не комментирует свои анализы.

Как ранее сообщал Главред, Олег Винник заболел коронавирусом перед прямым эфиром Танцев со звездами. Вместе с ним заболела его партнерша Алена Шоптенко и ее муж.