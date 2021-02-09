Муж Соломии Витвицкой впервые рассказал о разводе со звездной ведущей

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska/

Владислав Кочатов рассказал, что был в течении 8 лет в тени своей звездной супруги Соломии Витвицкой.

После того, как Соломия Витвицкая рассказала о разводе, появилось интервью с известной телеведущей и ее мужем в эфире шоу 1+1 ЖВЛ. Видео пока что есть только в Instagram ЖВЛ.

В ролике Владислав Кочатов и Соломия Витвицкая были гостями шоу вместе.

"Если бы я сразу в начале отношений не говорил, что меня это не волнует. Сейчас я могу сказать, что находиться в тени жены амбициозному мужчине очень тяжело. Каждый мужчина хочет быть главой семьи, и вероятно, у нас оно почти так и есть, но ощущения такого не было... Ну, вероятно, потому что это Соломия Витвицкая, публичный человек", - сказал он.Читайте такжеТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену

Девушка возразила ему, отметив, что раньше он вголос этого никогда не проговаривал, заменяя на то, что он не любит позировать для фото, некомфортно чувствует себя с чужими людьми и тд.

В подписи к видео, авторы ЖВЛ отметили, что Соломия и Влад пытались сохранить брак походами к психологу, но так и не смогли понять в чем дело, и пошли на развод.

Напомним, у Соломии Витвицкой 8 лет общей жизни с Владом Кочатковым. Они познакомились на работе, и закрутился их роман.

За 8 лет они не завели детей, хоть много над этим работали, но Соломия успела стать крестной сразу у 7 детей друзей и близких.