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На Евровидении 2021 случилась вспышка коронавируса

16 мая 2021, 23:56

Четыре страны пропустили открытие Евровидения из-за коронавируса.

Евровидение 2021
Кто пропустил открытие Евровидения / Eurovision

В воскресенье, 16 мая, состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021, который в этом году проходит в Роттердаме, Нидерланды.

Все участники открытия Евровидения 2021 за день до события прошли тест на коронавирус.

Как оказалось, некоторые делегации получил положительный результат, поэтому в открытии Евровидения не приняли участие. Таких стран всего четыре, говорится на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что все команды, где есть больные участники, теперь будут передвигаться на собственном транспорте для безопасности других людей.

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"В качестве меры пресечения делегации из Румынии и Мальты теперь не будут участвовать в мероприятии, после двух ранее сообщенных положительных тестов на COVID-19 среди других делегаций, которые проживали в том же отеле – Исландии и Польши", – говорится в сообщении.

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Смотрите открытие Евровидения 2021

Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
  • Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
  • Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

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