На Евровидении 2021 случилась вспышка коронавируса

Кто пропустил открытие Евровидения / Eurovision

В воскресенье, 16 мая, состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021, который в этом году проходит в Роттердаме, Нидерланды.

Все участники открытия Евровидения 2021 за день до события прошли тест на коронавирус.

Как оказалось, некоторые делегации получил положительный результат, поэтому в открытии Евровидения не приняли участие. Таких стран всего четыре, говорится на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что все команды, где есть больные участники, теперь будут передвигаться на собственном транспорте для безопасности других людей.

Читайте такжеЕвровидение-2021: после репетиции Go-A попали в топ-10 претендентов на победу

"В качестве меры пресечения делегации из Румынии и Мальты теперь не будут участвовать в мероприятии, после двух ранее сообщенных положительных тестов на COVID-19 среди других делегаций, которые проживали в том же отеле – Исландии и Польши", – говорится в сообщении.

Читайте такжеОрганизаторы Евровидения кардинально поменяли принцип проведения конкурса

Смотрите открытие Евровидения 2021

Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред: