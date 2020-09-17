На Кинотавре 2020 произошло заражение звезд коронавирусом

Коронавирус / УНИАН

Режиссер Александр Молочников сообщил, что подхватил коронавирус, и потенциально мог заразить всех звезд, которые были на Кинотавре 2020 на премьере его фильма 14 сентября.

На премьеру Александр Молочников пришел со Светланой Ходченковой и звездами, пишет издание Super.

"О других случаях заражения пока не сообщается, как и о том, в каком формате пройдут последние два дня фестиваля. Молочников в своих социальных сетях сообщил об отмене спектаклей и сказал, что в данный момент он и его команда будут соблюдать двухнедельный карантин", - говорится в сообщении.

На премьере Кинотавр Молочников пришел вместе со Светланой Ходченковой, Екатериной Варнавой, Катериной Шпицей, Анной Чиповской, Варварой Шмыковой и другими актрисами и актерами.

Теперь всем нужно сдавать ПЦР на Covid-19, и если нужно - изолироваться на 14 дней.

После красной дорожки в Зимнем театре съемочная команда отправилась в местный ресторан на ужин, где они провели несколько часов.

Потенциально, все, кто был ближе 3 метров рядом с Молочниковым могут быть больными коронавирумом.

К слову, после последней премьеры звездные гости направляются в бар, где танцуют практически до рассвета, хотя официальных вечеринок в этом году фестиваль не устраивает из-за пандемии.

Официально больше никто не сообщал о плохом самочувствии или позитивных тестах на коронавирус.