"На мне была голая девушка": солистка Винтажа рассказала о том, как ее пытались изнасиловать

Анна Плетнева / Hellomagazine

Анна Плетнева, солистка российской поп-группы Винтаж (которая прославилась хитами Плохая девочка, Рома-Роман, Знак Водолея) рассказала о своем пристрастии к спиртному и о том, как с ней против ее воли пыталась заняться сексом девушка.

Об этом певица рассказала в YouTube-проекта актера Вячеслава Манучарова.

По словам Плетневой, ее много лет назад пыталась изнасиловать однокурсница. Инцидент произошел в то время, когда девушка училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

"Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу", — заявила Плетнева.

Также певица рассказала о том, что регулярно употребляла спиртные напитки. В ответ на вопрос Манучарова ‒ мол, как ей удается избегать усталости, Плетнева высказалась откровенно.

"Я подбухиваю", — рассказала певица. По словам Плетневой, употребление спиртных напитков позволяет ей в любой ситуации ощущать себя в хорошем расположении духа.

Плетнева отметила, что не смогла бы посещать различные премии и церемонии без употребления алкогольных напитков.

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