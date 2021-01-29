Надела лишь перчатки: дочь знаменитого футболиста снялась голой

Памела Игита снялась голой - вкусное фото / instagram.com/pamehiguita

Памела Игита, младшая дочурка легендарного футбольного вратаря-бомбардира Рене Игиты, поразила поклонников смелым фото. На фотосессию красотка не надела на себя ни ниточки одежды – за исключением вратарских перчаток.

Самое пикантное свое место Памела прикрыла футбольным мячом. Впрочем, мяч скрыл немного. А поклонники, в свою очередь, не скрывали восторга.

Стоит отметить, что стиль фотосессии выбран специально: ранее в таком же виде снялся и сам Рене Игита. Теперь получается, что "спортивная эротика" – это фамильное увлечение.

Памела Игита снялась голой - вкусное фото / instagram.com/pamehiguita

Памела Игита снялась голой - вкусное фото / instagram.com/pamehiguita

Напомним, Рене Игита был голкипером сборной Колумбии. Его визитной карточкой стал "удар скорпиона": во время товарищеского матча против сборной Англии в 1995 году Рене в акробатическом прыжке феерически отбил мяч ногами.

Голые знаменитости