Надела лишь перчатки: дочь знаменитого футболиста снялась голой

Снимок набрал десятки лайков.
Памела Игита, младшая дочурка легендарного футбольного вратаря-бомбардира Рене Игиты, поразила поклонников смелым фото. На фотосессию красотка не надела на себя ни ниточки одежды – за исключением вратарских перчаток.
Самое пикантное свое место Памела прикрыла футбольным мячом. Впрочем, мяч скрыл немного. А поклонники, в свою очередь, не скрывали восторга.
Стоит отметить, что стиль фотосессии выбран специально: ранее в таком же виде снялся и сам Рене Игита. Теперь получается, что "спортивная эротика" – это фамильное увлечение.
Напомним, Рене Игита был голкипером сборной Колумбии. Его визитной карточкой стал "удар скорпиона": во время товарищеского матча против сборной Англии в 1995 году Рене в акробатическом прыжке феерически отбил мяч ногами.
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Автор: Диана Беловодская