Бабкина пришла в себя и спросила за парад на День победы

Надежда Бабкина / Facebook

Надежда Бабкина пришла в себя после комы и тяжелого лечения с применением аппарата ИВЛ. Первое, что она сделала - позвонила концертному директору, и спросила про День победы в России, пишет Московский Комсомолец со ссылкой на ее концертного Директора Сергея Гороха.

Неожиданно Сергей Горох заявил, что не мог задавать прямые вопросы Бабкиной, но поделился кое-какой информацией. Она позвонила сыну и ему - спрашивала про день рождения внучки и про репетиции в театре - как готовятся ко Дню победы.

"Спросила, готовимся ли мы к дню рождения ее внучки Марфы, ей завтра исполняется пять лет, поздравим ли: "Вы все сделаете красиво?". "Естественно", - сказал я, - все будет хорошо, поздравим", - объявил он.

Кроме того, по словам Гороха она же не была в курсе последних решений Путина по ситуации в России.

"Спросила про театр: "Что делать будем?". Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами. Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены", - добавил он.

О состоянии Бабкиной он рассказал меньше всего.

"Сказала, что все нормально, но не углублялась в тему. Понятно, что, конечно не так живо, как всегда, разговаривает, но голос у Надежды Георгиевны бодрый, она в настроении, с позитивным посылом", - сказал Сергей Горох, и подчеркнул, что не станет же он задавать прямы вопросы о ее состоянии.

Ранее друг Бабкиной Александр Васильев заявил, что Надежба Бабкина не может разговаривать из-за болезни.