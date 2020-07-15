"Пуська, а что сзади плавает?": Дорофеева завела пикантным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как чиллит в бассейне с надувным кругом-единорогом, и как она позирует в красном купальнике верхом на своей игрушке для бассейна.

Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в Instagram.

"Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн", - пишет Надя Дорофеева.

На фото Надя демонстрирует сочную грудь, стройную фигуру и длинные ножки в красном в горошек купальнике, который удачно подчеркивает все выдающиеся формы певицы.

Поклонники пришли в дикий восторг от фотосессии Дорофеевой и завалили ее комплиментами.

"Дак фейс форевер", "Вы всегда красивая вашу красу невозможно испортить", "Какая красивая", "Пуська", "Красивая девушка с красивым единорогам", "А что сзади плавает?", - пишут в комментариях.

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