"Моя жена": Дантес показал сочные формы Дорофеевой в ее день рождения

Надя Дорофеева / Instagram

Владимир Дантес хотел поддержать Надя Дорофееву, и попросил ей хороших поздравлений, но при этом не обошлось без горячих фото.

Дантес показала полуголую Дорофееву в облегающем купальнике на пляже в своем Instagram.

"Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления", - пишет Дантес.

На фото он показал Надю Дорофееву на море на пляже в черном купальнике. Она позирует в популярной позе - на линии прибоя на животе, мило улыбаясь, задрав ножки и демонстрирую сочные ягодицы.

Надя Дорофеева / Instagram

При этом поклонники тут же рассыпались поздравлениях, желая и женского счастья, и и детей, и успехов. Некоторые самые озорные пожелали даже нового или хорошего мужа.

Надя Дорофева - биография

Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года в семье военного. Ее мама мечтала стать певицей, и поэтому желание Нади петь никто не останавливал - она с детства участвовала в музыкальных конкурсах.

В 2005 году после участия в Золотом голосе России, под покровительством Дмитрия Ашировал начала петь в группе. Но в 2007 году приняла участи в Американском шансе Игоря Кондратюка, и сменила свою деятельность. Она решила закончить Московский государственный университет культуры и искусств, преподавала вокал начала сольную карьеру. Но в 2010 году встретила Потапа, и стала солисткой дуэта Время и стекло.

С этого времени она приняла участие во многих украинских шоу, в том числе Танцях з зірками, Лізі Сміху, Голосу Діти и других. Надя Дорофеева озвучила главную героиню в мультике Викрадена принцеса, и снялась с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в фильме Я, ти, він, вона.

В 2020 году они с Позитивом объявили, что дуэт Время и стекло поставлен на паузу, а они будут заниматься сольной карьерой.