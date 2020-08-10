"Бл*дство, разврат, наркотики": голая Дорофеева крупным планом засветила грудь

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева показала сочные формы, полностью оголившись, и удобно устроившись на травке во дворе.

Надя Дорофеева крупным планом показала голое тело в Instagram.

"Ой, а чего такая бледная , тебе бы подзагореть", - подписала фото Надя Дорофеева.

На фото она крупным планом лежит голая и показывает фотографу. Заодно Надя Дорофеева засветила аппетитную грудь, не прикрытую ничем, и соблазнительную попу, которая выглядывала из-з под шорт, которыми прикрыли наготу Дорофеевой.

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

"Совсем без трусов !!! А КАк ваш муж на это безобразие смотрит !!!??? Жена это же для себя ,а не на показ , я был лучшего мнения , отписка и бэ бэ бэ", - написал ей в комментариях Потап.

"Только аккуратно чтобы не сгореть", "А травка о колется", "* СМИ вошли в чат*", "Бл*дство, разврат, наркотики", "*бать какая красивая", "ты просто чудоо! Ты и так огонь, куда дальше подогревать?", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что за день до этого Надя Дорофеева показала голое фото из того же фотосета, вызвав бурное одобрение среди поклонников.