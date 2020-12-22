Надя Дорофеева призналась, что подхватила коронавирус и уходит с Лиги Смеха

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva, подтвердила, что переболела коронавирусом с начала пандемии.

Дорофеева в своем Instagram отвечала на вопросы фанатов, и решила сделать признание по поводу коронавируса, и не только - дав сразу несколько откровенных ответов про себя, что несомненно порадовало поклонников.

Надя Дорофеева - коронавирус

Кто-то спросил у Нади - болела ли она коронавирусом.

"Yes", - написала певица, пририсовав себе корону с надписью "королева" на фото с бэкстейджа съемок одного из проектов.

Она не уточнила, когда болела, и заразился ли с ней вместе Владимир Дантес.

Надя Дорофеева - Лига Смеха 2021

Кроме того, Надя Дорофеева ответила по поводу нового сезона Лиги Смеха, где она тренер. У нее спросили, остается ли она еще на один сезон.

"Обожаю Лигу Смеха. Но в следующем году я полностью отдаю себя музыке", - объяснила Дорофеева.

Это значит, что певица покидает проект на следующий сезон. Других объяснений девушка не давала, и не ясно, будет ли она возвращаться в Лигу Смеха через год или два.