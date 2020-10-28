Надя Дорофеева шокировала поклонников сексуальным образом / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в сексуальном наряде обратилась к поклонникам и пригласила на прощальный концерт группы Время и Стекло в Киеве.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она предстала в черном жакете, завязанном на талии, черной мини-юбке с разрезом и прозрачном топе с зеленым принтом.

В таком пикантном образе артистка напомнила, что уже в эту пятницу, 30 октября, во Дворце Украина она с Позитивом выйдут на сцену вместе, и исполнят любимые хиты группы.

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"Осталось 2 дня до последнего концерта Время и Стекло в Киеве. Мы готовим спец.шоу с музыкантами, новым звучанием, танцорами, новыми костюмами, постановками, артистами, виджеингом и режиссурой. Не знаю какие еще сумасшедшие - закрывая группу - такое делают... Но для нас действительно важно сделать финальную точку - красиво и честно. Мне уже не терпится вас увидеть, ну и конечно, я думаю, что это будут 2 самых трогательных концерта в нашей с Позитивом жизни", - написал Дорофеева.

Артистка отметила, что им пришлось сделать один дополнительный концерт, так как билеты разметали.

"Знаю что их там осталось уже немного, но вы еще успеете. И конечно концерт состоится со всеми карантинными мерами, это важно. До встречи во Дворце Украина", - написала под снимком Дорофеева.

Надя Дорофеева / Instagram

Как ранее сообщал Главред, украинская певица Надя Дорофеева показала пикантное фото, на котором позировала совсем голая.