Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe

Помимо нового клипа, Надя Дорофеева анонсировала выпуск 19 марта нынешнего года, своего дебютного мини-альбома. Он получил название Dofamin.
Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (в прошлом ‒ солистка коллектива Время и стекло), а ныне ‒ сольная певица под творческим псевдонимом DOROFEEVA, выпустила концертный клип на композицию трек А tebe.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки. Новая видеоработа специально была сделана так, чтобы фанаты получили полный эффект присутствия на концерте Дорофеевой
Для видео певица облачилась в короткий топ и брюки с высокой талией.
"Мне хотелось показать себя настоящую: минимум макияжа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки. Эти песни дарят мне dofamin [так называемый гормон счастья - Главред]", — рассказала Дорофеева порталу ТСН.
Также певица анонсировала скорый выход, уже 19 марта нынешнего года, своего дебютного мини-альбома под названием Dofamin.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Коллектив Время и Стекло прекратил свое существование в марте минувшего года. Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний объявили о том, что начнут сольную карьеру.
- 19 ноября Дорофеева выпустила песню Gorit и клип на нее.
- Через две недели после премьеры песня заняла 2 место в украинском рейтинге популярнейшего музыкального сервиса Shazam, уступив только певице Fousheé и ее композиции Deep End.