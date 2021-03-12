Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe

Надя Дорофеева / УНИАН

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (в прошлом ‒ солистка коллектива Время и стекло), а ныне ‒ сольная певица под творческим псевдонимом DOROFEEVA, выпустила концертный клип на композицию трек А tebe.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки. Новая видеоработа специально была сделана так, чтобы фанаты получили полный эффект присутствия на концерте Дорофеевой

Для видео певица облачилась в короткий топ и брюки с высокой талией.

"Мне хотелось показать себя настоящую: минимум макияжа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки. Эти песни дарят мне dofamin [так называемый гормон счастья - Главред]", — рассказала Дорофеева порталу ТСН.

Также певица анонсировала скорый выход, уже 19 марта нынешнего года, своего дебютного мини-альбома под названием Dofamin.

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