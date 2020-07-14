"Секси": голая Наргиз стыдливо показала грудь

Наргиз / Instagram

Узбецкая и российская певица Наргиз похвасталась архивным фото, на котором снялась совершенно голой.

Наргиз показала огромную грудь и сочные ягодицы на откровенном фото в Instagram.

"Наслаждайтесь , господа! Из архива 2015года.С тех пор собственно , ничего не изменилось , лишь позволила себе , накинуть парочку лишних паундов .бе бе бе", - пишет Наргиз.

На фото она позирует голой сидя на полу, подогнув ногу и прикрывая грудь одной рукой. Вторую грудь она не прикрывает никак, сосок, за который может забанить Instagram, прикрыт волосами.

Певица продемонстрировала почти все свои татуировки, при том, что некоторые из них доходят до интимных зон.

Поклонники пришли в восторг от голых фото Наргиз.

Наргиз / Instagram

"Вы совершено!!!", "Вау.какая вы притягательная! секси !", "Без слов", "Вау, глаз не оторвать, завораживает! Красота-страшная сила! ", "Очень бесподобное фото", "Наргиз молодец. Великолепно, грациозно, сильно. Секси.", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Злата Огневич поделилась откровенным фото в прозрачном белье.