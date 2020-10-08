"Настоящая женщина": Tayanna засветила грудь на пикантном снимке

Украинская певица Tayanna готовит к выпуску новый клип на песню Жіноча сила, и показала пикантный образ из клипа.
Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, показала пикантные кадры из своего нового клипа Жіноча сила, который для нее снял Алан Бадоев.
Tayanna похвасталась идеальной фигурой в новом клипе, и рассказала, сколько образов пришлось для него сменить.
"Слезы, грусть, а потом улыбка, и даже смех. Да, это мы - женщины, каждую минуту разные. Смотрите 9 октября в Аpplemusic пять видеопортретов от Алана Бадоева "Жіноча сила", - пишет она.
Таянна рассказала, что для клипа использовали 5 ее образов, и что так она показывает, что женщина может быть самой разной, а не все время одной.
На фото, которое она показала в сети, Таянна позирует в полупрозрачной пышной юбке, которая не скрывает ее стройную фигуру, а верх прикрыт крохотным лифчиком-купальником, который поддерживает ее впечатляющие грудь. Но в позе, которую приняла девушка, с первого раза даже сложно заметить, что лифчик есть.
"Спокуслива", "Чекаю з нетерпінням",
"Мерси, справжня жінка",
Кроме того, Таянна показала тизер предстоящей песни, в который смогли вставить ее наряды для этого клипа.
Ранее ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева показала грудь на пикантном фото.