"Настоящая женщина": Tayanna засветила грудь на пикантном снимке

Tayanna / Instagram

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, показала пикантные кадры из своего нового клипа Жіноча сила, который для нее снял Алан Бадоев.

Tayanna похвасталась идеальной фигурой в новом клипе, и рассказала, сколько образов пришлось для него сменить.

"Слезы, грусть, а потом улыбка, и даже смех. Да, это мы - женщины, каждую минуту разные. Смотрите 9 октября в Аpplemusic пять видеопортретов от Алана Бадоева "Жіноча сила", - пишет она.

Таянна рассказала, что для клипа использовали 5 ее образов, и что так она показывает, что женщина может быть самой разной, а не все время одной.

На фото, которое она показала в сети, Таянна позирует в полупрозрачной пышной юбке, которая не скрывает ее стройную фигуру, а верх прикрыт крохотным лифчиком-купальником, который поддерживает ее впечатляющие грудь. Но в позе, которую приняла девушка, с первого раза даже сложно заметить, что лифчик есть.

Tayanna / Instagram

"Спокуслива", "Чекаю з нетерпінням",

"Мерси, справжня жінка",

Кроме того, Таянна показала тизер предстоящей песни, в который смогли вставить ее наряды для этого клипа.

Ранее ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева показала грудь на пикантном фото.