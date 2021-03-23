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Настя Ивлеева полностью обнажилась на обложке Playboy

23 марта 2021, 10:23

Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала свое откровенное фото для обложки журнала для взрослых.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Звезда Орла и решки Настя Ивлеева похвасталась шикарным телом на откровенном фото для обложки российского Playboy.

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram свое голое фото, которое украшает апрельский выпуск знаменитого журнала 18+.

На фото она предстала обнаженной перед виртуальным экраном в стиле хайтек из будущего. Ивлеева засветила сочную грудь, которую частично прикрыла руками, зато впечатлила идеальной спортивной фигуркой.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! Покупайте во всех магазинах страны! (внутри фотки вообще бомба)", - рассказала Ивлеева в Instagram.

Девушка критиковала свою работу с Playboy в 2018 году, в то время, как расхвалила новую, над которой работала ее команда.

"Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3д дизайном! Потому, смело считаем, что это лучшая, и самая дорогая обложка за историю русского Playboy! Кстати, обратите внимание, почти ни одной информационной сноски! Чистая картинка. Я горжусь этой работой. Кибер вечеринка продолжается! Всем приятного просмотра", - добавила она.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Поклонники пришли в дикий восторг от откровенных фото Ивлеевой. За 10 часов фото набрало 761 тысячу лайков, а комментарии перевалили за 3000.

"Не думала, что скажу такое когда-нибудь об этом журнале.............Классная обложка", "Незаконно быть такой красивой", "Ого, тити прилепили", "Ой это самая красивая, сексуальная и не пошлая обложка playboy, которую я видела", "Она богиня", "Всем бы так в 30 лет", - пишут в комментариях.

Как ранее сообщал Главред, Настя Ивлеева стала ведущей премии Муз-ТВ в 2021 году в России.

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