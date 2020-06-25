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"Сиська рвется на свободу": Настя Ивлеева засветила грудь

Российская блогер Настя Ивлеева поделилась впечатляющими фото, позируя без белья.

25 июня 2020, 01:38
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Instagram

Российская тревел-блогер и бывшая ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева позировала в машине к крошечном розовом топе, под который не надела белья.

Настя Ивлеева засветила грудь в огромном разрезе своего топика на фото в Instagram.

"Элждей, мой герой", - подписала она фото.

На фото она позирует в машине со стаканчиком из КФС, вызывающе демонстрирую бюст.

Кроме того, она опубликовала фото в сторис видео, на котором светила грудь, позируя в машине, сдвигая шлейки, и дразнясь.

  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram
  • Настя Ивлеева Instagram

Поклонники засыпали ее комментариями под фото.

"Сиська рвется на свободу", "отвал п*зды инсульт жопы *п твою мать, Ивлеева, бл*ть ты слишком красивая", "почему она ещё не на обложке вога", "Она любила в попу натощак", "Все цеплялки в одном фото: грудь, бренд, стаканчик кфс", "Ногти супер", "Тебе такой цвет больше идет", "Икона, ей богу", "Такая соска, прям", "Ахаха из стори", - пишут в комментариях.

Ранее откровенное фото Насти Каменских появилось в сети.

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