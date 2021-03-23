Настя Ивлеева снялась для Playboy в белье украинского бренда

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Звезда Орла и решки Настя Ивлеева подарила себе к 30-летию (ее день рождения 8 марта) съемку в стиле НЮ для обложки журнала Playboy.

Девушка показала себя обнаженной, а потом пообещала показывать новые фото и раскрывать создателей обложки.

Как оказалось, девушка использовала для некоторых кадров белья популярного украинского бельевого бренда, который входит в рейтинги самых популярных - Zhilyova Lingerie, который создала дизайнер Валерия Жилева.

Фото с Настей Ивлеевой опубликовала компания на своей странице в Instagram.

"С другой планеты. Фантастическая Настя Ивлеева в Zhilyova lingerie для весеннего номера playboy russia.Как вам такая прогрессивно и нетипичная съемка?", - говорится в подписи к фотосету на английском и украинском языках.

На фото, которое показала компания Настя Ивлеева позирует в чулках, трусиках и лифчике красно-черного цвета Zhilyova lingerie.

Она сексуально поворачивается, и подставляет под камеры плоский живот, упругие ягодицы и соблазнельную фигуру.