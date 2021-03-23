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Настя Ивлеева снялась для Playboy в белье украинского бренда

23 марта 2021, 18:54

Российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева взбудоражила Сеть голой обложкой журнала Playboy. Теперь стали известны ее партнеры для съемок.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Звезда Орла и решки Настя Ивлеева подарила себе к 30-летию (ее день рождения 8 марта) съемку в стиле НЮ для обложки журнала Playboy.

Девушка показала себя обнаженной, а потом пообещала показывать новые фото и раскрывать создателей обложки.

Как оказалось, девушка использовала для некоторых кадров белья популярного украинского бельевого бренда, который входит в рейтинги самых популярных - Zhilyova Lingerie, который создала дизайнер Валерия Жилева.

Фото с Настей Ивлеевой опубликовала компания на своей странице в Instagram.

"С другой планеты. Фантастическая Настя Ивлеева в Zhilyova lingerie для весеннего номера playboy russia.Как вам такая прогрессивно и нетипичная съемка?", - говорится в подписи к фотосету на английском и украинском языках.

На фото, которое показала компания Настя Ивлеева позирует в чулках, трусиках и лифчике красно-черного цвета Zhilyova lingerie.

Она сексуально поворачивается, и подставляет под камеры плоский живот, упругие ягодицы и соблазнельную фигуру.

  • Напомним, что до этого Настя Ивлеева показала себя обнаженной на обложке журнала для взрослых.
  • Как рассказала Ивлеева в сториз, она купила у журнала обложку за апрель, и сама с командой решала полностью все вопросы - от финансов до наряда.
Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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