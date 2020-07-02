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"Русалочка, без трусов?": Настя Каменских заинтриговала пикантным фото

Украинская певица Настя Каменских впечатлила своих поклонников освежающим фото в бассейне - некоторые решили, что девушка купается голышом.

2 июля 2020, 11:57
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала летнее пикантное фото в бассейне, которое вызвало бурный восторг у поклонников.

Настя Каменских посеяла зерно сомнений в некоторых, что на новом фото она одета в купальник, а не голышом. Фото в бассейне Настя Каменских показала в Instagram.

"Water retreat", - (Водное отступление) пишет Настя под фото.

На фото Настя Каменских снялась во время нырка под воду в бассейне - на самом деле она одета в черный купальник, но развевающиеся под водой волосы для некоторых создали иллюзию, что Каменских плавает без белья.

Девушка продемонстрировала стройную фигуру с длинными ножками и соблазнительными женскими прелестями.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от нового фото Насти, и забросали ее комплиментами, и назвали "русалочкой" и "Ариэль" (все та же русалочка - из мультфильма Дисней).

"Сначала мне показалось,что Настя обнаженная,а потом присмотрела и..", "фантастична NK", "Ариэль", "Русалочка", "Вы секси", "Походу у неё трусы слетели", "Походу ты ослеп", "Настоящая русалка", "Без трусов?)", "Настя без купальника?", "А посмотреть внимательно слабо?", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода вызвала фурор на фото без белья.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
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