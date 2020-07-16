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"Эротика, секс с утра": Настя Каменских взбудоражила фантазию откровенным фото

Украинская певица Настя Каменских поразила красотой поклонников, показав свое утреннее фото в еле заметном белье.

16 июля 2020, 10:41
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками своей позицией по занятиями спортом и попросила помочь.

Настя Каменских рассказала о новой тренировке и показала откровенное фото в крошечном белье в Instagram.

"Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своем теле и здоровье", - пишет Каменских.

Настя объяснила, что страрается мотивировать поклонников также заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Именно поэтому она записывает тренировки, делится рецептами и тому подобное.

"Начните каждое свое утро с любви к себе и с тренировки! И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да - я буду продолжать их выкладывать", - попросила Настя.

На фото, которое она выложила вместе с постом, Каменских в незаметном белье показала сочные ягодицы, длинные ножки и стройную фигуру.

Настя Каменских в нюдовом белье стоит вполоборота демонстрируя фотографу соблазнительные ножки и бедра, которые как раз в центре кадра.

Поклонники не смогли пройти молча мимо такого фото, и написали Насте Каменских восторженные отзывы.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Какой Секс прям с Утра", "Фотки такие для личного просмотра", "Упругий мотиватор наш Настя!", "Согласны ли вы, что на картинке мы видим очень прекрасное тело?", "Это что за эротика)))", "Полностью голой фото свои покажи", "Настя конечно продолжай!!! Ты умничка!!!", "супер сексі", "Смотрю с удовольствием", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Самбурская засветила соблазнительные формы без белья.

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