Настя Каменских показала загорелые ягодицы на пикантном фото

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских порадовала поклонников своими откровенными фото, которые она делала на пляже на курорте в бикини и с бокалом шампанского.

Настя Каменских опубликовала в Instagram горячее пляжное фото, на котором предстала с бокалом шампанского, замазанная песком и с ярким цветочком в волосах.

Она позировала на пляже в голубом бикини, повернувшись к фотографу так, чтобы продемонстрировать в идеальном ракурсе аппетитное тело.

"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже", - объявила она и предложила лайкать, если подписчики согласны.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Дааааа самое мотивационное фото с утра", "Красотка", "Ви просто бомба", "Ну конечно, только похудеть надо", "Открываю за это бутылку", - пишут ей в комментариях.

Остальные девочки поставили ей в комментариях эмоджи с бокалами шампанского в поддержку.

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