Настя Каменских показала загорелые ягодицы на пикантном фото

Украинская певица Настя Каменских похвасталась стройными ножками на отдыхе под пальмами.
Настя Каменских порадовала поклонников своими откровенными фото, которые она делала на пляже на курорте в бикини и с бокалом шампанского.
Настя Каменских опубликовала в Instagram горячее пляжное фото, на котором предстала с бокалом шампанского, замазанная песком и с ярким цветочком в волосах.
Она позировала на пляже в голубом бикини, повернувшись к фотографу так, чтобы продемонстрировать в идеальном ракурсе аппетитное тело.
"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже", - объявила она и предложила лайкать, если подписчики согласны.
"Дааааа самое мотивационное фото с утра", "Красотка", "Ви просто бомба", "Ну конечно, только похудеть надо", "Открываю за это бутылку", - пишут ей в комментариях.
Остальные девочки поставили ей в комментариях эмоджи с бокалами шампанского в поддержку.
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