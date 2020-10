Настя Каменских представила трек No Stress - перевод песни

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских NK показала свою новую песню из первого испаноязычного альбома Electica.

Настя Каменских написала песню No Stress и музыку к ней вместе со своим бывшим партнером и нынешним мужем Потапом

Альбом Electica должен был выйти еще 18 сентября, но пока девушка по одной выпускает все новые песни. В альбоме уже будут

Elefante

Pelicula

A Huevo

Yea or Nay

No Stress

Pura Basura

Ojala

Пока что песни можно оценить на Apple Music.

Настя Каменских No Stress слушать песню:

Настя Каменских No stress - слова и текст песни

Uno dos no stress

Money, power, respect

I am blessed

Uno dos, say: yes

positive no stress

Uno dos no stress of course

Si senor I have I am a lady boss

So chica traviesa, I feel best

A chica traviesa, yes yes yes

A chica traviesa, yes yes yes

Uno dos no stress

La la la la la la

La la la familia

Es es es es es primero

De de de de de dinero

Uno dos no stress

Uno dos no stress

La la la la la la

La la la familia

Es es es es es premiere

De de de de de dinero

Uno dos no stress

Money, power, respect

I am blessed

Uno dos, say: Yes

positive no stress

Uno dos no stress of course

Si senor I have I am a lady boss

So chica traviesa, I feel best

Uno dos no stress

A chica traviesa, yes yes yes

A chica traviesa, yes yes yes

Uno dos no stress

Uno dos no stress

positive no stress

Uno dos no stress

Uno dos no stress

Money, power, respect

I am blessed

Настя Каменских No stress - перевод песни

Раз-два, никакого стресса

Деньги, власть, уважение

Я благословлена

Раз-два, говори: да!

Только позитив, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса, ага

Да, сеньор, у меня есть, я главная.

Такая непослушная девушка, я чувствую себя лучше всех.

Непослушная девушка, да да да

Непослушная девушка, да да да

Раз-два, никакого стресса

Ла ла ла ла ла

Ла-ла ла, семья

На первом

И богатая

Раз-два, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса

Ла-ла — ла — ла-ла-ла

Ла-Ла-семья

Это есть это есть это премьера

Из из из

Из деньги

Раз-два, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса

Деньги, власть, уважение

Я благословлена

Раз-два, говори: да!

Только позитив, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса, ага

Да, сеньор, у меня есть, я главная.

Такая непослушная девушка, я чувствую себя лучше всех.

Непослушная девушка, да да да

Непослушная девушка, да да да

Раз-два, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса

Только позитив, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса

Раз-два, никакого стресса

Деньги, власть, уважение

Напомним, что песня NK Elefante вышла еще в октября 2019.

В октябре 2020 Настя Каменских представила клип на позитивную песню A Huevo.