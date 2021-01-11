Настя Каменских свела с ума сексуальной фигурой на откровенном фото

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских проводит солнечные выходные с мужем Потапом, и показывает солнечные фото, на которых позирует с самым минимальным количеством одежды.

На новом фото Настя снялась в желтом бикини, играясь на песке у самого моря. Девушка показала все подробности своей совершенной фигуры, и пробудила у поклонников фантазии своими сексуальными ножками и прелестями.

"Моменты полной радости, расслабления и свободы", - написала Каменских в Instagram, и предложила оценить, какое фото больше понравилось поклонникам.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Божее, какая фигура",

"Шоколадочка!",

"Красивая",

"Красотка - купальник прелесть и попка",

"Жопа отличная", - пишут в комментариях.

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