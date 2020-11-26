Настя Каменских в обтягивающих кожаных шортах свела с ума фанатов

Каменских показала естественную красоту / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских с удовольствием демонстрирует свои модные образы поклонникам. Певица поделилась в Instagram снимком, на котором показала себя в кожаных шортах со шнуровкой.​

Артистка сделала выразительный макияж с нюдовой помадой. Каменских надела прозрачный молочный топ с длинным рукавом и черные шорты с оригинальными деталями – шнуровкой спереди и по бокам и металлическими молниями.

Читайте такжеНастя Каменских предстала в новом образе и нарвалась на жесткую критику​

Образ очень понравился поклонникам Каменских.

"Настя огонь", "Настя, ты супер", "Шикарна как всегда", - пишут подписчики.​

Также артистка пообещала выпустить на днях новый сингл о сильных и всепоглощающих чувствах и рассказать свою интимную историю.

Как ранее писал Главред, Настя Каменских восхитила поклонников пикантным фото во время занятия спортом.

Также Каменских поделилась горячим фото с отдыха.