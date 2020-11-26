Настя Каменских в обтягивающих кожаных шортах свела с ума фанатов

Настя Каменских показала дерзкий образ.
Популярная украинская певица Настя Каменских с удовольствием демонстрирует свои модные образы поклонникам. Певица поделилась в Instagram снимком, на котором показала себя в кожаных шортах со шнуровкой.
Артистка сделала выразительный макияж с нюдовой помадой. Каменских надела прозрачный молочный топ с длинным рукавом и черные шорты с оригинальными деталями – шнуровкой спереди и по бокам и металлическими молниями.
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Образ очень понравился поклонникам Каменских.
"Настя огонь", "Настя, ты супер", "Шикарна как всегда", - пишут подписчики.
Также артистка пообещала выпустить на днях новый сингл о сильных и всепоглощающих чувствах и рассказать свою интимную историю.
Как ранее писал Главред, Настя Каменских восхитила поклонников пикантным фото во время занятия спортом.
Также Каменских поделилась горячим фото с отдыха.