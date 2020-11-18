Настя Каменских взбудоражила поклонников нескромной позой

Украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников пикантным фото во время занятия спортом.
Жена Потапа певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников фото, на котором снялась одетой.
Настя Каменских, которая последнее время разбаловала поклонников голыми и развратными фото, неожиданно снялась в одежде во время занятия спортом. Но поклонники все равно обнаружили, что Настя принялась весьма соблазнительную позицию.
Каменских стала на коленки в спортивном боди и с распущенными волосами, и рассказала своим подписчицам о занятиях спортом, которые улучшают кожу.
"Девочки, а вы знали, что спорт улучшает нашу кожу? Да, спорт вообще отличная вещь. И фигуру подтягивает, и здоровье укрепляет. Но при чем здесь кожа?", - говорит она.
Оказывается все элементарно просто, и в объяснении певицы мотивирующе.
"Во время тренировок улучшается кровообращение, а значит клетки кожи напитываются кислородом и необходимыми элементами. И за счет этого улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность. Регулярные физические нагрузки способствуют выработке коллагена и эластина. А это главные элементы для красоты кожи - чем их больше, чем меньше стареет, сушится и растягивается кожа⠀И помните я уже рассказывала, что от спорта вырабатывается гормон счастья? А счастье и улыбка - это лучше любого макияжа!", - расставила все по местам Настя Каменских.
"Такая позиция улучшает наше настроение ", "Потрясающее фото!", Мне так не хватает тренировок с вами по утрам ) Как круто было заниматься с вами на карантине, Ваша энергетика заряжала на целый день", "Та спорт вообще все улучшает)", - пишут в комментариях.
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