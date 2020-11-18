Настя Каменских взбудоражила поклонников нескромной позой

Настя Каменских / Instagram

Жена Потапа певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников фото, на котором снялась одетой.

Настя Каменских, которая последнее время разбаловала поклонников голыми и развратными фото, неожиданно снялась в одежде во время занятия спортом. Но поклонники все равно обнаружили, что Настя принялась весьма соблазнительную позицию.

Каменских стала на коленки в спортивном боди и с распущенными волосами, и рассказала своим подписчицам о занятиях спортом, которые улучшают кожу.

"Девочки, а вы знали, что спорт улучшает нашу кожу? Да, спорт вообще отличная вещь. И фигуру подтягивает, и здоровье укрепляет. Но при чем здесь кожа?", - говорит она.

Оказывается все элементарно просто, и в объяснении певицы мотивирующе.

"Во время тренировок улучшается кровообращение, а значит клетки кожи напитываются кислородом и необходимыми элементами. И за счет этого улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность. Регулярные физические нагрузки способствуют выработке коллагена и эластина. А это главные элементы для красоты кожи - чем их больше, чем меньше стареет, сушится и растягивается кожа⠀И помните я уже рассказывала, что от спорта вырабатывается гормон счастья? А счастье и улыбка - это лучше любого макияжа!", - расставила все по местам Настя Каменских.

Настя Каменских / Instagram

"Такая позиция улучшает наше настроение ", "Потрясающее фото!", Мне так не хватает тренировок с вами по утрам ) Как круто было заниматься с вами на карантине, Ваша энергетика заряжала на целый день", "Та спорт вообще все улучшает)", - пишут в комментариях.

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