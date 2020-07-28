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"Гладкая, как акула, юная грудь": Настя Каменских вызвала восторг пикантным фото

28 июля 2020, 12:54

Украинская певица Настя Каменсих порадовала поклонников новым фото со своего отдыха в Турции, и нарвалась на бурные комплименты своей фигуре.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, похвасталась идеальной фигурой на море в Турции.

Настя Каменских показала соблазнительные формы в Instagram.

"Hello there! Пристально слежу, чтобы все потренировались утром. А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?", - пишет Настя.

На фото она позирует в полосатом бикини на пирсе прямо у спуска в воду. Девушка захватила сзади волосы и повернулась в полуоборота к камере - так что все смогли оценить ее тонкую стройную фигуру и сочную грудь и ягодицы.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Почти. Ты красотка невероятная!!! Мотиватор и вдохновитель", "Вы и без фш хорошо выглядите", "Вау, неземная красота", "Гладкая как акула) очень красивая", "Настя куда сиси дела????", "Давай уже фото сзади, давно ждем)", "Фігура ну просто супер дупер мега крута", "Настенька, Вы прекрасны: осиная талия, длиннющие ножки, юная грудь и аристократические подмышки!"? - пишут в комментариях.

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Настя Каменских новости шоу бизнеса
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