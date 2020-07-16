"Разврат, хорошие дойки": Самбурская показала грудь в пикантной позе

Настя Самбурская / Instagram

Актриса и модель Настя Самбурская заинтриговала всех пикантной позой, в которой продемонстрировала грудь, не прикрытую бельем.

Настя Самбурская засветила грудь на фото в Instagram.

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На фото Настя Самбурская в нежном платье без белья наклонилась к камере так, чтобы ее сочная грудь соблазнительно выглянула из откровенного декольте.

Такое откровенное фото не смогли пропустить ее поклонники, которые оценили все достоинства соблазнительных форм Самбурской в комментариях.

Настя Самбурская / Instagram

"Хороший вид , хорошее летнее платье )", "Отличный ракурс", "Вижу красавица!", "Сасцы класс", "Жду тебя без платьев до вечера)", "А откуда грудь?", "Что за разврат", "Хороша", "Вид отрадный", "Ух, сочная", "А какие глаза выразительные", "Сударыня во всей своей красе. Ай да краса", "Прекрасно выглядете, вы просто", "Неплохие сиськи", "Хорошие дойки", "я влюбился", - пишут в комментариях.

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