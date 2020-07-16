УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Разврат, хорошие дойки": Самбурская показала грудь в пикантной позе

Российская актриса звезда сериала Универ Анастасия Самбурская вызвала бурный восторг от поклонников, показав грудь на откровенном фото.

16 июля 2020, 06:48
Настя Самбурская
Настя Самбурская / Instagram

Актриса и модель Настя Самбурская заинтриговала всех пикантной позой, в которой продемонстрировала грудь, не прикрытую бельем.

Настя Самбурская засветила грудь на фото в Instagram.

"А у нас сегодня прямой эфир в 20:00 по Москве с моим косметологом и ведущим специалистом Академии научной красоты Ольгой Божок. Поговорим про мои любимые продукты, и для вас на всю линейку скидка 20% по промокоду "sambusya", - пишет звезда Универа.

На фото Настя Самбурская в нежном платье без белья наклонилась к камере так, чтобы ее сочная грудь соблазнительно выглянула из откровенного декольте.

Такое откровенное фото не смогли пропустить ее поклонники, которые оценили все достоинства соблазнительных форм Самбурской в комментариях.

Настя Самбурская
Настя Самбурская / Instagram

"Хороший вид , хорошее летнее платье )", "Отличный ракурс", "Вижу красавица!", "Сасцы класс", "Жду тебя без платьев до вечера)", "А откуда грудь?", "Что за разврат", "Хороша", "Вид отрадный", "Ух, сочная", "А какие глаза выразительные", "Сударыня во всей своей красе. Ай да краса", "Прекрасно выглядете, вы просто", "Неплохие сиськи", "Хорошие дойки", "я влюбился", - пишут в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева завела пикантным фото в бассейне

Анастасия Самбурская новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Разврат, хорошие дойки": Самбурская показала грудь в пикантной позе». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

06:48
"Разврат, хорошие дойки": Самбурская показала грудь в пикантной позе
06:24
День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах
05:54
Откуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версию
05:53
В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу
05:32
Астролог назвала отличительные черты мужчины-"Солнца"
05:14
Метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима
04:37
Почему не уходит вес: 7 главных причин
04:00
Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле
03:32
Бессонница: 6 эффективных домашних средств для лучшего сна
02:51
Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life Видео
02:19
Справится ли Украина с эпидемией COVID-19: эксперт дал прогноз
01:45
"Не стоит совать сюда свой нос": страна Северной Европы пообещала России крупные неприятности
01:42
Бессмертная Гвардия получит еще 2 фильма
01:14
Ирина Горбачева топлес взбудоражила сеть Фото
00:59
В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату
00:38
Ученые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19
00:19
День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины Видео
15 июля, среда
23:58
Ребенок в утробе матери впервые заразился Covid-19 Видео
23:41
Приватизация отеля Днепр: новые владельцы связаны с игорным бизнесом Видео
23:20
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять