Наталка Карпа заразилась коронавирусом и раскрыла свои симптомы

Наталка Карпа / Пресс-служба

Украинская певица Наталка Карпа сделала признание о своей болезни. Певица заразилась коронавирусом, и обнаружила это классическим методом - из-за потери обоняния.

Наталка Карпа сообщила о своем состоянии и лечении на своей странице в Instsgram.

"Муж вернулся из командировки, и привез новый парфюм, - говорит посмотри! Я сначала подумала наверное мой аромат - потому что не чувствую))) потом поймала себя на мысли, да нет, это что-то не то) побежала нюхать кофе ... ну а потом прямым ходом в лабораторию", - сказала она, уточнив, что уже давно пользуется из услугами.

В итоге, результат ПЦР оказался положительным, и певица начала борьбу с болезнью.

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"Никаких тебе симптомов, самочувствие - как будто ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов, вкус кажется остался на месте (может, это просто я так люблю поесть, что мои трапезы ничто не омрачит)

Я конечно, давай, прислушиваться к организму, активно мерить температуру в течение дня, конечно домашний режим - все поотменяли, ограничили все контакты", - рассказала она.

Певица призналась что прошло уже боле 2 недель с ее заражения, и она сделала повторный тест, результат которого прояснит ситуацию.

Напомним, что от коронавируса умер актер фильма Собачье сердце.