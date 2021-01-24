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"Найдите себя": педагог проекта Від пацанки до панянки дала совет девушкам-подростками

24 января 2021, 19:15

Директор Школы леди на проекте Від пацанки до панянки Татьяна Мокриди выделила 5 советов для 20-летних украинок.

Татьяна Мокриди
Татьяна Мокриди / Пресс-служба

В новом 5 сезоне шоу Від пацанки до панянки, которое показывает Новый канал, в Школу леди пришли участницы в возрасте от 17 до 26 лет. У каждой из них много проблем и Zависимостей. Директор Татьяна Мокриди говорит, что с ученицами у нее было немало разговоров о будущем. Она помогала им осознать ошибки прошлого и давала мотивацию жить, работать, идти к цели. Сегодня же Татьяна делится своими советами со всеми 20-летними украинками, которые еще в поиске себя.

Найдите себя

"Важно не торопиться жить и не впадать в крайности, - говорит директор. - Ищите свое дело. Для этого не бойтесь пробовать себя в нескольких направлениях. Помните, что путь проб, ошибок и опыта приведет вас к заветной работе. Не пристраститесь к вредным Zависимостям, которые убивают!"

Держите связь с родителями

А еще Татьяна отмечает, чтобы дети не забывали о своих родителях. Общались с ними чаще и ни делали им больно. Всегда существуют недоразумения между родителями и детьми - это нормально. Главное чтобы не было конфликта ценностей, которые во всех поколений остаются одинаковыми: любовь, уважение, верность, правда.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

Будьте финансово независимыми

По словам директора, обязательно надо иметь цель и реализовать ее.

"Занимайтесь любимым делом, будьте финансово самостоятельными, чтобы однажды не почувствовать себя жертвой, - говорит Татьяна. - Женщина должна зарабатывать, а не устраивать охоту на кошельки".

Татьяна Мокриди
Татьяна Мокриди / Пресс-служба

Семья без любви - вас уничтожит

"Не создавайте семью без любви, - рассказывает директор. - Если вы безнадежно влюблены, переживите этот период. Скорее всего, самая большая любовь вашей жизни еще впереди".

Проявите любовь к себе

А еще Татьяна отмечает, чтобы женщины не позволяли их унижать и убивать веру в себя. Не жертвуйте собой ради любимого, не становитесь его уютной тенью. Самосовершенствуйтесь, развивайтесь и работайте над собственной самооценкой.

"Любите себя и цените, - рекомендует директор. - Читайте, следите за всеми новинками, тогда всегда будете на волне современности. Не бойтесь в жизни все начинать сначала. Пока человек жив, он способен все изменить. Цените каждый свой возраст 20, 40, 50, 70 и 90! Вы живете - и это прекрасно!"

Напомним, премьера 5 сезона реалити Від пацанки до панянки - 1 марта в 19:00 на Новом канале.

новости шоу бизнеса Новый канал Від пацанки до панянки 5 сезон онлайн
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