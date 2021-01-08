Назвали самых высокооплачиваемых моделей в мире на 2021 год

Жизель Бюндхен - самые высокооплачиваемые модели / Instagram

Американское издание использовало открытые источники, и составило рейтинг моделей, которые больше всего заработали за 2020 год. Как ни странно, сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в рейтинге "упала" на 16 место, а в топ-3 попали всем известные популярные девушки, пишет издание Business Insider.

Первое место занимает бразильская 40-летняя модель Жизель Бюндхен. Она заработала за год 44 миллиона долларов. Формально Жизель "на пенсии", но продолжает зарабатывать огромные деньги на рекламных контрактах, а также на продаже обуви собственного бренда.

Второе место получила британская модель Кара Делевинь, которая якобы заработала 9 миллионов. Британская газета The Sun оценила ее годовой доход почти в 21,2 миллиона долларов. Она является лицом серии знаменитых брендов, снимается в кино и пишет музыку. Недавно она выпустила также книгу.

Кара Делевинь / marieclaire.com

Третье место занимает 39-летняя бразильянка Адриана Лима. Модель "ушла на пенсию" от Victoria's Secret, но не перестала работать моделью для знаменитых брендов. Она заработала девять миллионов долларов.

Недавно молодая модель дочь Ким Бессингер Айрленд Болдуин полностью разделась в новой фотосессии.