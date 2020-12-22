Ненакрашенная Маша Ефросинина показала, как болеет коронавирусом

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина перед Днем святого Николая призналась, что ее подкосил коронавирус. Она рассказала, что родные не инфицировались, но ее дома изолировали - "переселили на чердак".

После первых дней болезни Ефросинина поблагодарила фанатов, которые писали ей все это время, и показала фото без макияжа в постели.

На фото так и не понять - поселили ведущую на чердак, или все же это была ее шутка. Маша Ефросинина предстала в черной пижаме в полосатой постели. Волосы она собрала в хвост, и действительно снялась без макияжа. При этом она выглядит отменно без дополнительной "косметической магии",

"Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас!", - пишет Маша Ефросинина под фото.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

"Машута, посылаем всем миром любовь и поцелуи, через маску!!! Лови лав", - пишет Даша Астафьева

"Выздоравливай. И я подтянусь", - пишет Василиса Фролова

"Машенька выздоравливайте поскорее! Ваш позитив, энергия и юмор очень нужны всем!",

"Отдыхайте и выздоравливайте. Мы переболели всей семьей, даже кошка...",

"Мені допомагали цитрусові. Їла в великій кількості. І лимонні напої. Головне перших 10 днів. Далі буде повертатись нюх так смак",

Ранее беременная телеведущая Василиса Фролова в Instagram призналась, что заболела коронавирусом