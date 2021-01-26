"Не обожгись": участница Танці з зірками показала пикантное фото

Аделина Дели / Instagram

Талантливая танцовщица Аделина Дели, которая также работает с Настей Каменских, поделилась с поклонниками горячим фото на карантине.

Девушка опубликовала в своем Instagram фото в крошечном бикини, напомним самые горячие танцы в своем исполнении на проекте 1+1 и во время съемок с NK.

Аделина примерила новый современный бикини, который едва скрывает зону бикини и с усилием вмещает сексуальную грудь танцовщицы, предоставив своим подписчикам насладится прекрасной и натренированной фигрой.

"Не обожгись, я наливаю кипяток", - пишет под фото девушка.

Аделина Дели / Instagram

"Шикарная",

"Малыши играют в игры,...))",

"сногшибательная красотка",

"Аделиночка! Само совершенство"

"Ой девушка,я с вами дар речи потеряла",

"Кофе с молочком",

"Мы любим тебя!", - пишут девушке в комментариях.

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