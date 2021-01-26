"Не обожгись": участница Танці з зірками показала пикантное фото

Танцовщица Аделина Дели, которая очаровала зрителей жаркими номерами с холостяком Сергеем Мельником, показала аппетитные формы.
Талантливая танцовщица Аделина Дели, которая также работает с Настей Каменских, поделилась с поклонниками горячим фото на карантине.
Девушка опубликовала в своем Instagram фото в крошечном бикини, напомним самые горячие танцы в своем исполнении на проекте 1+1 и во время съемок с NK.
Аделина примерила новый современный бикини, который едва скрывает зону бикини и с усилием вмещает сексуальную грудь танцовщицы, предоставив своим подписчикам насладится прекрасной и натренированной фигрой.
"Не обожгись, я наливаю кипяток", - пишет под фото девушка.
- "Шикарная",
- "Малыши играют в игры,...))",
- "сногшибательная красотка",
- "Аделиночка! Само совершенство"
- "Ой девушка,я с вами дар речи потеряла",
- "Кофе с молочком",
- "Мы любим тебя!", - пишут девушке в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий