Актриса сериала Перші ластівки снялась топлес

Тая Щурук / Новый канал

Сериал "Перші ластівки. Zалежні" выходит 14 декабря на Новом канале. Как ранее предупреждал шоуранер Евгений Туник, это сериал-антотолигия, и актеры из первого сезона исполняют другие роли во втором.

Актриса Таисия-Оксана Щурук сыграла популярную блогершу и вебкам-модель Альбину Хаткипер. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти — такой ее на ТВ не видели. Но для правдоподобности в сериале сняли сцену с обнажением Альбины.

"Альбина — вебкам-модель (девушка, которая общается с клиентами в откровенных видеочатах за деньги, — ред.). Так что по сюжету я должна была раздеться. Для меня откровенные сцены — не проблема, потому что это всего-навсего часть работы. К тому же, на съемках все было лояльно: соски заклеены, все культурно. Наглой обнаженки в кадре не будет. Но красивые очертания тела — да", - рассказала об откровенной сцене Таисия-Оксана.Читайте такжеПерші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон

В сцене Таисия на кровати танцует в специальной маске, снимает лифчик и прикрывая грудь соблазнительно позирует. Сцена в сериале занимает всего пару секунд.

Кстати, кадры с раздеванием — не просто эффектная картинка. В этой сцене скрыт свой посыл.

Тая Щурук топлес / Новый канал

"Момент с обнажением — очень крутой ход. Альбина раздевает себя, но вместе с этим она себя и прячет. Это — одна из ее масок. Ей надо раздеться, чтобы почувствовать любовь, которой ей не хватает в отношениях и семье. Чтобы посмотреть на себя глазами людей, которые видят ее обнаженной. Это важная тема — не просто сняла лифчик, здесь есть смысл", — отметила актриса сериала Нового канала.

Ранее создатели 2 сезона сериала Перші Ластівки рассказали, что во время съемок использовали много идей актеров.

Напомним, работа над 2 сезоном сериала Перші ластівки началась с июля 2020. Премьера - 14 декабря в 21-00 на Новом канале.