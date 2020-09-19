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"Не только пальцем": голая Инстасамка показала, чем в нее проник любовник

19 сентября 2020, 03:01

Российская блогер и певица, которая называет себя Инстасамка показала интимное фото, на котором засветила ягодицы и интимные подробности.

Инстасамка
Инстасамка / Instagram

Российская рэпер Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, показала слишком откровенное фото, на котором занимается сексом с парнем Олегом Еропкиным.

Инстасамка полностью обнажилась, и показала на фото Instagram момент проникновения.

"Называйте маму фурой", - подписала она фото.

На снимке Инстасамка сидит верхом на Олеге, и он одной рукой снимает, а другой рукой держит ее за промежность, так что в кадр крупным планом попали ягодицы и рука парня во время проникновения в нее большим пальцем.

При этом сама девушка обернулась и в объектив показала средний палец.

Подписчики неоднозначно отреагировали на скандальное фото, и некое возмущение высказали даже преданные фанаты.

Инстасамка
Инстасамка / Instagram

"Вот смотрите, мы потр*хались)",

"Что только не сделают ради лайка и палец в о-пу и мать родную продадут, жесть!",

"Я бы не хотела, чтобы моя мама была бы такой. Чтобы на неё смотрели мои одноклассники и друзья. Жесть. Это фото для семейного архива, точнее даже для просмотра с мужем и ни с кем больше. П.орнушка ваша домашняя. В сеть то ее зачем? Пиариться можно не только пальцем в попе, если что",

"А пальчик сейчас в писе ?",

"Палец в п*зде ребят, не в жопе",

Напомним, что Инстасамка - 20-летняя Дарья Зотеева из Тюменской области, начинала как блогер, получила известность благодаря нескольким инсценированным видео с ограблением, насилием и тому подобное. Потом в контексте проекта Инстасамка начала читать рэп.

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