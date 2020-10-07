Неделю моды в России отменили из-за коронавируса

В России отменили неделю моды / Pixabay

В России организаторы недель моды решили не потворять опыт с Кинотавром, где звезды заразились коронавирусом, и отменили недели моды на осень 2020.

О решении руководства Гостиного двора и организаторов пишет Super.ru.

Оргкомитет совместно с руководством Гостинного двора решили, что 20-25 октября показы модных дизайнеров проводить не стоит. Всему виной растущее число заболевших коронавирусом.

Среди заявленных на участие в мероприятии звезд мира моды были Алена Ахмадуллина, Валентин Юдашкин, Александр Терехов (чьи магазины закрылись также в период пандемии), Александр Арутюнов и другие модельеры. От них пока заявлений не последовало.

В то же время в москве должен был пройти Mercedes-Benz Fashion Week, но организаторы пока никак не комментировали свои планы.

Напомним, что после того, как на Кинотавр пришел больной коронавирусом режиссер, звезды массово слегли с симптомами коронавируса и позитивными результатами ПЦР.

Однако, по информации СМИ, заражения решили не афишировать.