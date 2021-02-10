"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике

Российская журналистка, светская львица и бывшая кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак показала свои незагорелые ягодицы на пикантных фото.
Жена Юрия Богомолова Ксения Собчак похвасталась фигурой и своей гибкостью на жарких фото.
Ксения Собчак в своем Instagram похвасталась отдыхом с Мальдивских островов, и вместе с фото с сыном, засветила снимки с сочными ягодицами.
Ксения Собчак показала нескромные изображения в леопардовом закрытом купальнике, который наоборот - скорее открыл все ее скрытые подробности фигуры. Поклонники обратили внимание не только на то, как Ксения Собчак гибко "сложилась" на третьем фото, но и как она засветила белые ягодицы, не загоревшие в более закрытой одежде.
"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! ", - пишет она под фото и вызывает подруг на "битву купальников".
"Ой, у вас.. это... филейная часть недожарена!", "Интересно, сколько людей после последней фотки попытались сделать так же? У меня почти получилось",
"Не видела других участниц "битвы купальников", но вы, Ксения, для меня лучшая!! Без силикона и такая шикарная!"
"Загорашки", "Обязательно показать жопу новая русская забава", "Ага, особенно обостряется после сорока)",
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