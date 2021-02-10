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"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике

10 февраля 2021, 16:19

Российская журналистка, светская львица и бывшая кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак показала свои незагорелые ягодицы на пикантных фото.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Жена Юрия Богомолова Ксения Собчак похвасталась фигурой и своей гибкостью на жарких фото.

Ксения Собчак в своем Instagram похвасталась отдыхом с Мальдивских островов, и вместе с фото с сыном, засветила снимки с сочными ягодицами.

Ксения Собчак показала нескромные изображения в леопардовом закрытом купальнике, который наоборот - скорее открыл все ее скрытые подробности фигуры. Поклонники обратили внимание не только на то, как Ксения Собчак гибко "сложилась" на третьем фото, но и как она засветила белые ягодицы, не загоревшие в более закрытой одежде.

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! ", - пишет она под фото и вызывает подруг на "битву купальников".

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

"Ой, у вас.. это... филейная часть недожарена!", "Интересно, сколько людей после последней фотки попытались сделать так же? У меня почти получилось",

"Не видела других участниц "битвы купальников", но вы, Ксения, для меня лучшая!! Без силикона и такая шикарная!"

"Загорашки", "Обязательно показать жопу новая русская забава", "Ага, особенно обостряется после сорока)",

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