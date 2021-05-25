"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь

Украинская певица примерила шикарные наряды без лифчика.
Телеведущая и певица Тина Кароль удивила яркими образами в новой фотосессии.
Певица снялась для бренда Home Me в объективе фотографа Анны Сандул.
На фото она позирует в обольстительном белье и красной ночной рубашке, под которой засветила аппетитную грудь и стройные формы, которые "обтекла" воздушная ткань.
Певица показала самые разные кадры из нежной фотосессии, и произвела фурор среди своих поклонников.
"Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна", - говорится в сообщении.Читайте также"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде
"Как же нежно", "Это, конечно, хорошо, но Тин, мы просили нижнее белье...", "Красиво", "Невероятна", "Я аж села", "Обожаю", "Мы ждём нижнее бельё, оно всё ближе и ближе", "Такая уютная", - пишут в комментариях.
Ранее Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях, опубликовав милое фото с сыном Вениамином.
Напомним, что после 11 сезона шоу Голос країни Тина Кароль ушла с проекта, но она осталась рекордсменкой по количеству победителей шоу.
Посмотреть все сезоны шоу Голос країни с Тиной Кароль можно онлайн на сайте 1+1 video.