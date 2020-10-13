"Ни стыда ни совести": украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото

Украинская модель Арина Любителева, которая после участия в старом сезонеьТоп-модели прошла на Супер топ-модель по-украински, показала откровенное фото шикарного тела.
Модель Арина Любителева побаловала поклонников откровенным фото, на котором показала сочную грудь и соблазнительную фигуру.
Участница Супер Топ-модели по-украински Арина Любителева показала свое новое фото с отдыха в Турции, и иронично отозвалась о хейтерах.
"Напишите мне пожалуйста комментарии:
1. Грудь где делала?
2. Талии нет.
3. Такая худая, болеешь?
4. Поза не модельная.
5. Так поправилась, беременна?
6. На отдых по-любому с папиком поехала !!
7. Уши огромные, ужас
8. Трусов же почти нет на фото!!! Ни стыда не совести!!!
Все написала или что-то забыла? ", - пишет девушка.
На фото Арина Любителева примерила модный нынче супер-крошечный купальник, в который едва поместила свою выдающуюся грудь, а трусики с трудом скрыли самые интимные места девушки.
Купальник едва удержал грудь Арины, и на фото почти что видны соски под тканью.
Поклонники и друзья девушки поддержали ее ироничный пост, и прибавили много абсурдных "обвинений", сделанных в шутку, а также написали комплименты ее фигуре.
"Или трусы надень, или крестик сними!", "А пуп че такой не красивый?", "Купальник гавно)",
"Никогда не писала комментарии полуобнаженным девушкам, но Арина, вы очень гармоничны в своих пропорциях, я бы сказала полны изюма)",
"Забыла добавить, что спала с Никитюком ", "эта функция по умолчанию",
"Грудь реально офигенная", "с рождения вставляют такие имплантаты и они вырастают потом к годам 20ти. Авторский курс"
"Я так и не понял где грудь делала?", "авторская клиника от Елены",
Напомним, премьера шоу Супер топ-модель по-украински назначена на 16 октября на Новом канале.