"Ни стыда ни совести": украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото

Арина Любителева / Instagram

Модель Арина Любителева побаловала поклонников откровенным фото, на котором показала сочную грудь и соблазнительную фигуру.

Участница Супер Топ-модели по-украински Арина Любителева показала свое новое фото с отдыха в Турции, и иронично отозвалась о хейтерах.

"Напишите мне пожалуйста комментарии:

1. Грудь где делала?

2. Талии нет.

3. Такая худая, болеешь?

4. Поза не модельная.

5. Так поправилась, беременна?

6. На отдых по-любому с папиком поехала !!

7. Уши огромные, ужас

8. Трусов же почти нет на фото!!! Ни стыда не совести!!!

Все написала или что-то забыла? ", - пишет девушка.

На фото Арина Любителева примерила модный нынче супер-крошечный купальник, в который едва поместила свою выдающуюся грудь, а трусики с трудом скрыли самые интимные места девушки.

Купальник едва удержал грудь Арины, и на фото почти что видны соски под тканью.

Арина Любителева / Instagram

Поклонники и друзья девушки поддержали ее ироничный пост, и прибавили много абсурдных "обвинений", сделанных в шутку, а также написали комплименты ее фигуре.

"Или трусы надень, или крестик сними!", "А пуп че такой не красивый?", "Купальник гавно)",

"Никогда не писала комментарии полуобнаженным девушкам, но Арина, вы очень гармоничны в своих пропорциях, я бы сказала полны изюма)",

"Забыла добавить, что спала с Никитюком ", "эта функция по умолчанию",

"Грудь реально офигенная", "с рождения вставляют такие имплантаты и они вырастают потом к годам 20ти. Авторский курс"

"Я так и не понял где грудь делала?", "авторская клиника от Елены",

Напомним, премьера шоу Супер топ-модель по-украински назначена на 16 октября на Новом канале.